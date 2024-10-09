Россиянин победил в престижном конкурсе Wildlife Photographer of the Year

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Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы с фото потягивающейся рыси

Россиянин Игорь Метельский с фотографией потягивающейся рыси из Приморья одержал победу в самом престижном международном конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, сообщает пресс-служба АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Накануне в Лондоне состоялась церемония награждения.

«Победу фотографу в номинации „Животные в их естественной среде обитания“ принес снимок потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края», — говорится в сообщении.

Кроме того, в первых числах октября Метельский был удостоен почетного звания лауреата зрительских симпатий от Русского географического общества (РГО) на Десятом международном фотоконкурсе «Самая красивая страна».

Wildlife Photographer of the Year — престижный международный конкурс фотографий дикой природы, который ежегодно проводит лондонский Музей естественной истории. Выставка лучших работ проходит в Лондоне, а затем путешествует по всему миру.