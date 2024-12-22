Россияне требуют проверить Викторию Боню на финансирование ВСУ

Российская блогерша Виктория Боня поддержала украинского боксера Александра Усика во время боя с британским спортсменом Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде и оказалась на грани проверки на финансирование ВСУ, сообщает SHOT .

Боня рассказала подписчикам в соцсетях, что приехала в Саудовскую Аравию. Там она посетила бой Усика и Фьюри. На поединке она болела за украинского боксера, а после фотографировалась с его поясом.

Эти факты не понравились российским поклонникам Бони. Они требуют проверить знаменитость на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пользователи Сети считают, что Боня не должна была поддерживать Усика, который неоднократно публично осуждал Россию, а на взвешивание вышел с флагом «Азова»*.

Подписчики Бони написали в комментариях к ее постам, что уже готовят обращения в прокуратуру и другие ведомства. Они планируют добиваться проверки в отношении блогерши.

*Террористическая организация, запрещена в России.