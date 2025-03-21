Россияне стали читать больше литературы о дипломатии и искусстве переговоров

На фоне новостей и международной обстановки федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует повышение спроса читателей на литературу о дипломатии и искусстве переговоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Топ-5 книг по теме за месяц:

Генри Киссинджер. Мировой порядок Владимир Жириновский. Мои прогнозы сбылись Иван Зуенко. Китай в эпоху Си Цзиньпина Сэмюэл Хантингтон. Столкновение цивилизаций Дмитрий Стешин. Священная военная операция от Мариуполя до Соледара

Спрос на книги о политике резко вырос с конца февраля этого года.

Интерес к книгам о внешней политике: продажи в этой категории увеличились вдвое. Особой популярностью пользуются книги «Владимир Жириновский. Мои прогнозы сбылись» и «Священная военная операция от Мариуполя до Соледара», продажи которых выросли в два раза (месяц к месяцу). Несмотря на то, что книга Жириновского вышла еще в 2023 году, ее продажи по сравнению с мартом прошлого года увеличились практически в 3 раза.

Продажи книг о внутренней политике также демонстрируют значительный рост (в три раза с конца февраля). Так, продажи книги Александра Дугина «Русская война» удвоились с середины февраля.

На фоне политических новостей спрос на книги о переговорах за год вырос в два раза.

Топ-5 книг о переговорах (март 2024 — март 2025 год):