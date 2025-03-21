Россияне стали читать больше литературы о дипломатии и искусстве переговоров
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На фоне новостей и международной обстановки федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» фиксирует повышение спроса читателей на литературу о дипломатии и искусстве переговоров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Топ-5 книг по теме за месяц:
- Генри Киссинджер. Мировой порядок
- Владимир Жириновский. Мои прогнозы сбылись
- Иван Зуенко. Китай в эпоху Си Цзиньпина
- Сэмюэл Хантингтон. Столкновение цивилизаций
- Дмитрий Стешин. Священная военная операция от Мариуполя до Соледара
Спрос на книги о политике резко вырос с конца февраля этого года.
Интерес к книгам о внешней политике: продажи в этой категории увеличились вдвое. Особой популярностью пользуются книги «Владимир Жириновский. Мои прогнозы сбылись» и «Священная военная операция от Мариуполя до Соледара», продажи которых выросли в два раза (месяц к месяцу). Несмотря на то, что книга Жириновского вышла еще в 2023 году, ее продажи по сравнению с мартом прошлого года увеличились практически в 3 раза.
Продажи книг о внутренней политике также демонстрируют значительный рост (в три раза с конца февраля). Так, продажи книги Александра Дугина «Русская война» удвоились с середины февраля.
На фоне политических новостей спрос на книги о переговорах за год вырос в два раза.
Топ-5 книг о переговорах (март 2024 — март 2025 год):
- Игорь Рызов. Кремлевская школа переговоров — практическое руководство от гуру переговорного искусства.
- Карстен Бредемайер. Черная риторика. Власть и магия слова — как убеждать и влиять на оппонентов.
- Игорь Рызов. Переговоры с монстрами. Как договориться с сильными мира сего — стратегии для самых сложных ситуаций.
- Дональд Трамп. Искусство сделки — опыт и советы от одного из самых известных переговорщиков.
- Гэвин Кеннеди. Переговоры. Полный курс — фундаментальный учебник для профессионалов.