Россиянам расскажут о добровольчестве на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

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На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» москвичей познакомят с волонтерством

«Лето в Москве. Все на улицу!» стал самым продолжительным в мире городским фестивалем. В рамках него гостям и жителям российской столицы, кроме прочего, расскажут о работе волонтера, сообщает «Вечерняя Москва».

Крупную программу по данной теме подготовил ресурсный центр «Мосволонтер». Посетители фестиваля, стартовавшего 1 июня, смогут поучаствовать в играх и социальных акциях, послушать лекции и посетить творческие занятия.

«Мероприятия посвящены популярным направлениям добровольчества. У каждого будет возможность выбрать и попробовать то, что ему ближе», — сказал Александр Левит, директор «Мосволонтера».

По его словам, ресурсный центр намерен продемонстрировать гражданам, что волонтерство — это занятие, при котором каждый человек может творить добрые дела.