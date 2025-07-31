Россиянам рассказали, как одеться в театр в Петербурге, чтобы избежать позора

Гостям Петербурга рассказали, как на самом деле зрители одеваются в театр и к чему стоит быть готовым, посещая это заведение в культурной столице России, сообщает «Бриф24» . Несмотря на распространенное мнение об устарелости театрального дресс-кода, все же необходимо проявлять элементарное уважение к этому месту. Театр — это особое пространство, где не приветствуются спешка, суета и неряшливость. Соответственно, и внешний вид должен быть, по крайней мере, продуманным, если не нарядным.

Правила поведения в театре

Специалист по этикету Мария Кановская подчеркнула важность соблюдения определенных правил поведения в театре. Хотя некоторые из них могут показаться устаревшими, например, рекомендация мужчине покупать программку даме, не спрашивая ее, или не смотреть на спутницу у зеркала, другие остаются актуальными. К ним относятся просьбы не заслонять обзор пышной прической, не использовать духи непосредственно перед входом в зал и не пить напитки в фойе. Все эти детали создают атмосферу и демонстрируют отношение к происходящему.

Сочетание классики и современности

Однако, помимо правил этикета, существует реальная публика, и Петербург демонстрирует уникальное сочетание классики и современности. Строгий дресс-код отсутствует. В зале можно встретить как дам в вечерних платьях с накидками, так и мужчин в рубашках и пиджаках, а также людей в кроссовках, джинсах и свитерах, а иногда и в пуховиках, особенно в холодную погоду.

Нужна ли сменная обувь

Интересно, что представление о необходимости переобуваться в театре все еще существует, но уже не так распространено. Некоторые действительно предпочитают переобуваться в туфли, особенно женщины старшего поколения или те, для кого посещение театра — это особое событие. Однако большинство зрителей приходят в обуви, в которой они приехали, особенно если добираются на такси из отеля — прямо из машины в зал. И, конечно, многие приходят в ботинках или даже сапогах, особенно зимой, поскольку климат Северной столицы вносит свои коррективы.

Практичная элегантность

Разумеется, можно увидеть женщин в длинных сверкающих платьях, особенно в ложах бельэтажа, но это скорее исключение, чем правило. Петербургская публика отличается сдержанностью и спокойствием. Элегантность здесь скорее практичная: жакеты, юбки и однотонные блузки. Редко встречаются стильные образы с намеком на торжественность.

Стоит ли наряжаться — выбор каждого

Отдельный вопрос для приезжих — стоит ли брать с собой театральный наряд, туфли и сумочку, ведь это дополнительный багаж и хлопоты. Но если театр воспринимается не просто как способ провести вечер, то определенно стоит.

Петербург давно отказался от театральной мишуры, но сохранил дух уважения к искусству. Сегодня в театр приходят и в джинсах, и в вечерних нарядах. Главное — это внутреннее понимание момента. Как и в любом общественном месте, здесь действует негласное правило: быть уместным, заключила эксперт.