Россиянам рассказали, как начать понимать классическую музыку

Она рассказала, что на протяжении многих веков музыка Баха, Моцарта, Гайдна и Вивальди играла везде: в храмах, домах, на балах и улицах, а ее создатели не были «небожителями». Эта музыка помогала людям найти самих себя, понять свои чувства и тревоги, а также давала надежду.

Знакомиться с классикой лучше всего постепенно, сначала можно включать на фоне, например, что-то из работ Вивальди. Через некоторое время придет понимание, что это совсем не сложно, что это про жизнь, про то, что нас окружает каждый день. Далее появится интерес, какая история у этого произведения, в какую эпоху и при каких обстоятельствах композитор написал данное произведение. Затем можно и посетить концерт, уверена Узкая.

«Как гурман пробуйте слушать понемногу, но разную академическую музыку. Сегодня — фортепианную миниатюру, завтра — симфонию или оперу. Как в литературе или кино, со временем вы начнете различать стили, эпохи и узнавать „своих“ композиторов. И это будет началом настоящей дружбы с классикой», — рекомендовала эксперт.