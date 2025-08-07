Россиянам рассказали, как начать понимать классическую музыку
Лектор российского общества «Знание», методист, преподаватель по классу гитары Елена Узкая поделилась советом, как начать понимать классическую музыку, сообщает «ФедералПресс».
Она рассказала, что на протяжении многих веков музыка Баха, Моцарта, Гайдна и Вивальди играла везде: в храмах, домах, на балах и улицах, а ее создатели не были «небожителями». Эта музыка помогала людям найти самих себя, понять свои чувства и тревоги, а также давала надежду.
Знакомиться с классикой лучше всего постепенно, сначала можно включать на фоне, например, что-то из работ Вивальди. Через некоторое время придет понимание, что это совсем не сложно, что это про жизнь, про то, что нас окружает каждый день. Далее появится интерес, какая история у этого произведения, в какую эпоху и при каких обстоятельствах композитор написал данное произведение. Затем можно и посетить концерт, уверена Узкая.
«Как гурман пробуйте слушать понемногу, но разную академическую музыку. Сегодня — фортепианную миниатюру, завтра — симфонию или оперу. Как в литературе или кино, со временем вы начнете различать стили, эпохи и узнавать „своих“ композиторов. И это будет началом настоящей дружбы с классикой», — рекомендовала эксперт.