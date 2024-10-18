Россиянам рассказали, как Азия влияет на вкусовые предпочтения

В России наблюдается рост интереса к восточно-азиатской культуре, особенно к кухне стран Азии. В Тюмени любители китайской кухни стоят в очереди у стритфуд-ресторанов и ищут новые кафе с корейской и тайской едой. Эксперты связывают этот ажиотаж с популярностью поп-культуры, в частности k-pop, который активно продвигается в Южной Корее, сообщает «ФедералПресс» .

Владелец тюменской сети боулинг-центров Brooklyn Bowl и боулинг-ресторанов при них Артем Рахмеев во время своих поездок в Сеул заметил, что в Южной Корее много боулинг-центров, что говорит о высоком уровне досуга и развлечений в стране. Он также отметил, что k-pop стал частью культурной жизни, активно освещаемой на государственном уровне.

Еще один ресторатор, Лариса Невидайло, поделилась своими впечатлениями от поездки в Китай, где она оценивала разнообразие предложений на ресторанном рынке, от стритфуда до мишленовских заведений. Она подчеркнула доброжелательность местных жителей и атмосферу гостеприимства. Несмотря на интерес, пока не известно, планирует ли она открывать китайский ресторан в Тюмени.

В заключение Рахмеев отметил, что восточная кухня значительно отличается от того, что предлагается в российских заведениях.

«Но то, что я видел в Китае, Корее, Индии и в других азиатско-восточных странах, ничего общего не имеет с той едой, которая у нас есть в китайских ресторанах. Русскому человеку есть азиатскую еду суперсложно — это невкусно», — заключил эксперт.