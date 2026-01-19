«Россия Православная» раскритиковала «Аватара» за противоречие идеям прогресса

Представители духовно-патриотических организаций раскритиковали новую часть франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел», которую начали показывать в России в «пиратских» версиях. Глава движения «Россия Православная» и зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов назвал показ картины признаком «культурного тупика», сообщает Газета.ru .

Особое возмущение общественника вызвал формат проката, поскольку в кинотеатрах фильм демонстрируется в виде некачественных пиратских копий. Иванов подчеркнул, что ситуация, когда зритель платит полную цену за «некондиционную запись с размытой картинкой», обнажает глубокую зависимость отечественного рынка от западного контента.

«Это символ того культурного тупика, в который заводит страну зависимость от чуждого контента. Пиратский показ, по сути, обнажает главную проблему: стремление любой ценой потреблять продукт, который по своему духу, по своей идеологии давно находится в конфликте с нашими традиционными устоями», — сказал лидер «России Православной».

Михаил Иванов выделил несколько ключевых причин, по которым «Аватар» считается опасным для российского зрителя. Среди них — неоязычество: в основе сюжета лежит культ природы (Эйва), который, по мнению Иванова, противоречит христианскому пониманию человека как венца творения и отрицает уникальность души. Кроме того, нарратив фильма романтизирует «дикарское состояние» и представляет технологическую цивилизацию как абсолютное зло, что исключает идею развития общества.

«Такой взгляд исключает саму идею прогресса, развития и ответственности человека как венца творения», — сказал он.

Несмотря на визуальный масштаб, эксперт назвал фильм «дорогостоящим аттракционом», лишенным подлинных смыслов.

По мнению руководителя «России Православной», популярность подобных западных продуктов — лишь симптом «глубокой болезни» и отсутствия конкурентоспособного национального кино. Иванов призвал к созданию мощной технологичной среды, где российское киноискусство, основанное на традиционных ценностях и историческом опыте, сможет на равных бороться за внимание аудитории, вытесняя чуждые идеологические установки.

