Россия и Венесуэла подписали соглашение о творческом сотрудничестве

Россия и Венесуэла подписали важное соглашение о культурном сотрудничестве, которое охватывает различные области искусства, включая театральное, музыкальное, цирковое творчество и многое другое, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Соглашение направлено на развитие народного искусства, кино, изобразительного искусства и сценического творчества, а также на сохранение культурного наследия обеих стран.

Венесуэла и Россия поблагодарили творческих деятелей за их активное участие в международных фестивалях и научно-практических конференциях.

Венесуэльская сторона выразила готовность к сотрудничеству с Московской государственной академией хореографии, что открывает новые перспективы для обмена опытом. Также обе страны заинтересованы в совместном развитии фонда «Театр Тереса Карреньо».

«Отношения стратегического партнерства между странами продолжают укрепляться, подтверждением чего стало участие венесуэльской делегации во главе с госпожой Пемжан в Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, а также встреча президентов России и Венесуэлы на саммите БРИКС в Казани», — добавил заместитель министра культуры России Андрей Малышев.