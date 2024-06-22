В усадьбе Салтыковых-Чертковых пройдет спектакль «Гример»

Гостей встретит выступление инструментального ансамбля, размещенного на балконе. После спектакля сами зрители смогут выйти на балкон, откуда открывается великолепный вид на Мясницкую — одну из красивейших улиц Москвы.

Спектакль пленит своим сюжетом и заставит вырваться из плена современного мегаполиса в мир фантазий и грез о минувшей эпохе, когда женщины носили кринолины, а во имя любви совершались подвиги.