В усадьбе Салтыковых-Чертковых пройдет спектакль «Гример»
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Усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой принимает своих дорогих гостей — зрителей спектакля «Гример», передает пресс-служба Нового Театра.
Гостей встретит выступление инструментального ансамбля, размещенного на балконе. После спектакля сами зрители смогут выйти на балкон, откуда открывается великолепный вид на Мясницкую — одну из красивейших улиц Москвы.
Спектакль пленит своим сюжетом и заставит вырваться из плена современного мегаполиса в мир фантазий и грез о минувшей эпохе, когда женщины носили кринолины, а во имя любви совершались подвиги.