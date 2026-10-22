Роман Симоньян возглавил продажи книг АСТ на маркетплейсах в III квартале
Книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» стала лидером продаж издательства АСТ на Wildberries и Ozon в III квартале 2026 года, сообщает RT.
Издательство АСТ опубликовало рейтинг в Telegram. Он охватывает продажи за июль, август и сентябрь 2026 года.
По данным издательства, ключевое место в рейтинге занимают проза о любви и отношениях, подарочные издания и книги для родителей.
Ранее стало известно, что тираж романа главного редактора RT Маргариты Симоньян достиг 100 тыс. экземпляров менее чем за два месяца.
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