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Роман Симоньян возглавил продажи книг АСТ на маркетплейсах в III квартале

Книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» стала лидером продаж издательства АСТ на Wildberries и Ozon в III квартале 2026 года, сообщает RT .

Издательство АСТ опубликовало рейтинг в Telegram. Он охватывает продажи за июль, август и сентябрь 2026 года.

По данным издательства, ключевое место в рейтинге занимают проза о любви и отношениях, подарочные издания и книги для родителей.

Ранее стало известно, что тираж романа главного редактора RT Маргариты Симоньян достиг 100 тыс. экземпляров менее чем за два месяца.

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