Родился сын: актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз

58-летний французский актер Венсан Кассель рассказал, что стал отцом в четвертый раз, сообщает Super .

7 января у артиста и его 28-летней возлюбленной Нары Баптиста родился мальчик. Его назвали Каетано.

«Уже умный, полный здоровья, любви и стихов. Самый крутой чувак на свете», — рассказал голливудский актер о сыне.

У Баптисты это первый ребенок, а у Касселя — четвертый. О паре стало известно в 2023 году, а в январе 2024 года они впервые вместе вышли в свет — появились на Неделе моды в Париже.

У Венсана Касселя три дочери от предыдущих браков с актрисой Моникой Белуччи и моделью Тиной Кунаки.