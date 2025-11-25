Рисунки юных художников в Петербурге могут оказаться на открытках

Организаторы проекта «Новогодняя почта» в Санкт-Петербурге объявили творческий конкурс: лучшие рисунки юных художников могут быть использованы для открыток, которые отправят и будут продавать в декабре на Дворцовой площади, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В преддверии Года единства народов России, объявленного на 2026-й, стартует инициатива, предлагающая юным художникам представить свое видение Петербурга — города, объединяющего разные культуры, как радушного и уютного дома.

Творческие работы принимаются в рамках номинации «Многоликий Петербург» и могут затрагивать следующие темы: «Зимняя пора в Петербурге как символ культурного обмена и дружеских связей», «Отражение символики и обычаев различных этносов, гармонично сосуществующих в городской среде», «Сцены празднования совместных торжеств и ритуалов», «Передача атмосферы взаимоуважения, гармонии и сплоченности».

Приглашаются участники в возрасте от 5 до 17 лет. Последний день подачи работ — 3 декабря. Рисунки принимаются по электронной почте konkurs@spbdnevnik.ru.

Отобранные работы будут использованы для создания новогодних открыток издательством «Петербургский дневник». Генеральным спонсором проекта выступает сеть социальных аптек «Столичка».

