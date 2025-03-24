RIGF 2025 пройдет в «Согласие Hall» 7 апреля

Предварительная программа 15-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2025) опубликована на официальном сайте мероприятия. Оно пройдет в «Согласие Hall» 7 апреля.

Программа RIGF 2025 охватывает шесть тематических направлений, фокусируясь на вопросах безопасности Рунета, защиты детей в онлайн-пространстве, развития спутникового Интернета, принципах борьбы с распространением ложной информации в цифровой среде, а также международном взаимодействии в новых условиях.

Рабочую программу RIGF 2025 начнет Пленарная сессия «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами». В рамках нее участники обсудят новые киберугрозы и вызовы, связанные с цифровизацией, вопросы обеспечения безопасности пользователей, способы предотвращения злоупотреблений искусственным интеллектом, а также поиск оптимального соотношения между развитием отечественной IT-индустрии и сотрудничеством с международными технологическими компаниями.

Продолжится форум церемонией награждения «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и выступлением лауреата этого года. Награда, учрежденная Координационным центром в 2010 году, вручается представителям интернет-сообщества, бизнеса, науки и государственных структур, внесшим значительный вклад в развитие Рунета и глобальной Сети.

В рамках сессии «Технологии без границ. Механизмы международного сотрудничества» эксперты проанализируют основные возможности, проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются российские IT-компании при выходе на международные рынки, а также обсудят эффективные стратегии работы в условиях высокой конкуренции.

Дискуссия по вопросам международного сотрудничества будет продолжена на сессии «Глобальный диалог и цифровая повестка», посвященной оценке прогресса, достигнутого за 20 лет после Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. Участники обсудят, насколько успешно реализуются принятые тогда решения, каковы результаты работы Глобального форума по управлению интернетом и какие перспективы открывает Глобальный цифровой договор, принятый в 2024 году.

Кроме того, на форуме будет уделено особое внимание вопросам безопасности и устойчивого развития интернет-среды. Во время сессии «На орбите цифровизации: космический интернет» участники рассмотрят перспективы развития спутникового интернета в России и его роль в формировании экономики данных. А на сессии «Принципы противодействия цифровой дезинформации» будут обсуждаться меры по борьбе с фейками, поиск баланса между информационной безопасностью и свободой слова, а также подходы к регулированию, способствующие созданию более безопасной и надежной онлайн-среды.

Кроме того, на форуме будут представлены молодежные тезисы, отражающие взгляды молодых специалистов на темы дискуссий форума, и книга «Международное управление Интернетом», подготовленная Координационным центром вместе с кафедрой мировых политических процессов МГИМО.

Детальная информация о программе форума доступна на сайте мероприятия.

Принять участие в дискуссиях RIGF 2025 можно бесплатно — требуется лишь предварительная регистрация.