«Рич Флекс» Инстасамки готовится к закрытию

Компания, принадлежащая блогеру и певице Дарье Еропкиной, более известной как INSTASAMKA, готовится к ликвидации, сообщает Постньюс .

Данное юридическое лицо создавалось с целью производства и реализации фирменной продуктовой линейки под брендом Инстасамки, включающей сухарики, чипсы и другие товары повседневного спроса. Тем не менее, фактическая операционная деятельность так и не была развернута.

В течение последних месяцев компания была переведена в «пустое» юридическое состояние: в реестрах обновлены данные о количестве сотрудников, которое теперь равно нулю, доходы отсутствуют, и какая-либо деятельность не осуществляется.

ООО «Рич Флекс» появилось в августе 2024 года. Компания зарегистрирована по массовому юридическому адресу, а директор, управляющий ей, связан с рядом других юридических лиц.

