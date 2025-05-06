Рианна объявила о третьей беременности на Met Gala

37-летняя певица Рианна официально подтвердила слухи о беременности. Она появилась на Met Gala, не скрывая свой живот, сообщает « Леди Mail ».

Певица выбрала для мероприятия приталенное платье от Marc Jacobs, подчеркивающее беременность. Также она дополнила образ аскотом в горошек, олицетворяющим дресс-код вечера Met Gala — «Темнокожий денди».

Marc Jacobs еще разработал для певицы туфли на каблуках, галстук и головной убор (его создали вместе с мастером шляпного дела Стивеном Джонсом).

С 2021 года Рианна встречается с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году у них родился первенец Риза Этельстон Майерс. 1 августа 2023 года у пары родился второй сын Райот Роуз Майерс.