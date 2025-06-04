РГО представит выставку «Время служить Отечеству» с образом российского офицера

5 июня в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге начнет работу выставка «Время служить Отечеству» (16+). Экспозиция приурочена к 180-летию РГО и посвящена собирательному образу офицера российской армии. Вход бесплатный, но осмотреть экспонаты можно только в составе экскурсии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как рассказала заведующая музеем РГО Софья Касым, идея выставки возникла после предложения коллекционера показать собрание императорских часов. Позже к проекту присоединился депутат МО Муринское Иван Ананьев, передавший личные вещи бывшего военного министра Николая II Алексея Куропаткина. Среди них — парадный китель, часы, кинжал, икона и фотоаппарат, предположительно подаренный лично императором.

Большую часть выставки занимают часы с историей. Например, представлены императорские часы, которые Александр I вручил офицеру, погибшему на Бородинском поле. Позднее они попали к партизану Василию Рагозину через Александра Фигнера. Также можно увидеть золотые часы, вручавшиеся в память о службе на крейсере «Генерал-Адмирал».

В экспозиции — также компасы, ларнеты, открытки, письма и предметы быта XIX — начала XX века. Посетить выставку можно до 31 августа по будням с 10:00 до 18:00.

Запись по телефону: 8 (921) 413-41-68.