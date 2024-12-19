Резиденцию Деда Мороза открыли в Ленинском округе

В Видном в лесопарке «Высота» жители округа открыли резиденцию Деда Мороза. Она расположена при входе в парк с улицы Завидной, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«В рамках проекта губернатора Московской области „Зима в Подмосковье“ сегодня мы открыли резиденцию Деда Мороза в нашей лесопарковой зоне „Высота“. Жители смогли окунуться в волшебный мир зимней сказки. Для гостей мы украсили домик Деда Мороза праздничным декором, подготовили мастер-классы для новогодних украшений, музыкальные выступления и подарки, а также угощения в виде горячих напитков и сладостей», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

У гостей праздника также была возможность встретиться с Дедом Морозом и сделать с ним фотографии на память.

«Эту зиму стараемся сделать настоящим праздником для всех наших жителей. Помимо создания катков, новогоднего оформления округа и организации различных праздничных мероприятий, мы обеспечиваем комфортные условия для занятий спортом. В ближайшее время планируем открыть 7 лыжных трасс и горнолыжный спуск. С новой инфраструктурой, включающей освещенные лыжные трассы и горнолыжный спуск, каждый сможет найти подходящее место для активного отдыха. В парке „Апаринки“ в Видном подготовили освещенную лыжную трассу длиной 3 километра и детскую лыжню на 500 метров. Возле Развилковской школы совместно с активистами создали маршрут длиной 1 километр. Три лыжных трассы разной сложности и длины также организованы на территории усадьбы „Горки Ленинские“. После каждого снегопада трассы обслуживаются специализированной техникой. Кроме того, лыжная трасса будет организована в лесопарке „Высота“. Ее протяженность составит 3 километра, а лыжня будет освещена. Насладитесь нашей „Зимой в Подмосковье“ в полной мере: свежий воздух, снежные просторы и активные занятия на свежем воздухе подарят заряд бодрости и хорошее настроение. Присоединяйтесь к зимним забавам в Ленинском, чтобы ваши выходные стали незабываемыми!», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

На территории Ленинского округа продолжается конкурс фотографий «Зима в Подмосковье». Итоги будут подведены 20 декабря, жителям, публиковавшим лучшие тематические фотографии, будут вручены подарки с символикой губернаторского проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.