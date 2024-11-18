Резидента Comedy Дмитрия Сорокина выгнали в новом выпуске «Звезд в джунглях»

Вышла девятая серия ТВ-шоу «Звезды в джунглях». Новым участником стал актер Вячеслав Манучаров. Он пришел в шоу после того, как певица Саша Зверева, желая вернуться к детям, уступила в испытании на выбывание Бьянке, сообщает URA.ru .

В выпуске актер Омар Алибутаев заявил, что испытывает стресс из-за слишком откровенной одежды некоторых участников и множества физических контактов (объятий), а он семейный человек.

В ответ певица Бьянка подчеркнула, что ненавидит менять привычки и подстраиваться под кого-то. Другая участница, блогер Лерчек, решила учесть высказывание актера и одеваться скромнее. Многие ее поддержали.

Алана Мамаева, Омар Алибутаев и Вячеслав Манучаров в этом выпуске добывали монеты. Они правильно ответили в 6 попытках из 10 и собрали 1,2 млн рублей. Мамаева потратила все деньги на блюда от шеф-повара. Такое решение привело к негативу со стороны остальных членов команды.

В испытании на иммунитет участникам дали пиццу с личинками и насекомыми. Победителем стала Лерчек, ее поддержал рэпер Natan, он помог съесть «угощение».

Больше всего в эпизоде обсуждали лишение участников пищи на неделю из-за того, что кто-то тайно пронес еду в лагерь и пытался скрыть это. Редакторы шоу решили наказать всю команду. Подозреваемой стала видеоблогер Алена Блин.

При этом на испытание на выживание команда отправила комика, резидента Comedy Дмитрия Сорокина, который отказался присоединиться к какой-либо из коалиций, и Омара Алибутаева — за то, что он не стал есть мясо. В испытании победил Алибутаев.

«У меня был шанс, но я его не использовал. Я встретился с достойным противником. Если такова судьба, значит, так тому и быть. Я уже построил свою башню — меня ждут дома дети и жена», — подвел итог Сорокин.

Оставшийся в лагере актер заявил, что хочет поднять восстание, так как его не устраивает лидер, он хочет выставить того на испытание на выбывание.