Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину госпитализировали 2 раза за месяц
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89-летнюю артистку, звезду фильма «Девчата» и кинорежиссера Светлану Дружинину дважды за месяц экстренно доставляли в больницу, сообщает Mash.
Она жаловалась медикам на проблемы с дыханием, нехватку воздуха и высокое давление, которое было 170 на 100.
Последний раз в стационар артистку госпитализировали 28 мая. Доктора стабилизировали ее состояние и отпустили домой. Режиссеру прописали соблюдать режим сна, побольше отдыхать и не гулять под солнцем.
Дружинина наиболее известна режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов. Кроме того, актриса снималась в фильмах. Она появилась в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».