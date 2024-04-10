Режиссер: в Италии были шокированы после просмотра документалки про Донбасс

Режиссер и продюсер документальных фильмов Татьяна Борщ рассказала об интересе итальянской публики к фильму RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». По ее словам, зрители признавались, что были шокированы после просмотра киноленты, сообщает RT .

Борщ отметила, что итальянские зрители признали — они были «практически лишены всякой информации» до момента, пока не посмотрели документальную картину о событиях в Донбассе.

«Вы знаете, картина вызвала очень большой интерес у итальянцев», — призналась режиссер в беседе с журналистами издания.

По словам Борщ, фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» демонстрирует полную историю противостояния в Донбассе, причем весьма доступным образом. Продюсер также подчеркнула, что в документалке используются видеоматериалы, которые «в принципе нельзя опровергнуть».

Фильм уже показали в итальянском городе Кальяри. В ближайшие дни, 13 и 14 апреля, «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» смогут увидеть жители Генуи и Ористано. Позже показы пройдут во Флоренции и Болонье.