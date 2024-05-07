Режиссер Спивак объяснил, почему выбирает дарящие надежду зрителям спектакли

Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак недавно получил специальную награду премии «Золотая маска». Он объяснил, по какому принципу выбирает спектакли для постановок, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Самая дорогая для Спивака награда — премия им. Г. Товстоногова, которой за все годы были удостоены только 17 человек.

«Что касается „Золотой маски“, то я совершенно согласен с великим режиссером Петром Фоменко, который говорил, что это всегда приятно. Эта награда поднимает некую планку театра, которая, правда, и так довольно высока», — пояснил режиссер.

Спивак планирует отдать «Золотую маску» в музей театра, чтобы артисты знали — это их общая награда. Он считает регалию заслугой всего коллектива, с которым можно ставить «живые» спектакли.

По мнению Спивака, жюри «Золотой маски» оценило важность спектаклей, дающих людям надежду.

Художественный руководитель также вспомнил, как после одного депрессивного спектакля, отыгранного 25 лет назад, ему не хотелось даже жить. По словам Спивака, в сложный период жизни священник сказал ему, что любовь и вера могут уйти, но надежда должна остаться, и тогда все вернется. С тех пор, как признался режиссер, он старается ставить спектакли, которые преподносят надежду зрителям.