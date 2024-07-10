Режиссер-постановщик Сергей Новиков предложил русифицировать оперы

Режиссер-постановщик Мариинского театра Сергей Новиков считает, что оперное искусство можно популяризировать в современном мире. Зарубежные оперы, по его мнению, хорошо было бы переводить на русский язык, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«На мой взгляд, у нас должна быть возможность слушать оперу и на языке оригинала, и на русском языке. При этом скажу честно: если бы все было на языке оригинала в оперном театре, куда я ходил в детстве, то я бы никогда не полюбил оперу», — сказал Новиков.

Однако, по его словам, указанная проблема заключается в переводе: он не всегда полностью соответствует замыслу композитора, потому что при сочинении тот вкладывает конкретный смысл в каждую ноту и слово. Перевод требует изменения порядка слов, сказал Новиков. Поэтому добиться, чтобы мелодический рисунок дословно соответствовал смыслу текста, получается далеко не всегда.

В прошлом году Новиков представил в Мариинке оперу Лео Делимба «Лакме» (16+), а теперь на сцене с успехом прошла его постановка «Ариадна на Наксосе» (12+) на музыку Рихарда Штрауса.