Режиссер «Назови меня своим именем» может привлечь к съемкам Юру Борисова

По данным Deadline, в проект могут войти обладатель «Оскара» Эндрю Гарфилд, австралийская актриса Моника Барбаро и российская звезда Юра Борисов, чья карьера стремительно набирает обороты в Голливуде после успеха в «Аноре».

Хотя сделка еще не закрыта, известно, что сюжет будет посвящен бурным событиям в OpenAI в ноябре 2023 года, когда основатель компании Сэм Альтман был неожиданно уволен советом директоров, а затем восстановлен на посту CEO после бунта сотрудников. Сценаристом выступит Саймон Рич («Чудотворцы»), который также станет продюсером проекта.

Для Юрия Борисова это может стать очередным прорывом в международном кино. Актер, уже получивший признание за роли в «Аноре» и «Брате-3», сейчас занят в нескольких амбициозных проектах: исторической драме «Хроники русской революции», экранизации «Преступления и наказания» и блокбастере «Битва моторов».

Если сделка состоится, это будет первый случай, когда Гуаданьино — мастер чувственных камерных драм — обратится к теме высоких технологий и корпоративных интриг в Кремниевой долине. Проект может стать киноосмыслением одного из самых странных корпоративных кризисов в истории технологического бизнеса.