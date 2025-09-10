Режиссер Масальский анонсировал трейлер фильма «Донесение особой важности»

Режиссер Сергей Масальский объявил о скорой публикации трейлера своей новой ленты «Донесение особой важности», съемки которой проходили на Ставрополье. По словам автора проекта, увидеть трейлер можно будет уже 14 сентября, сообщает «Победа 26» .

Изначально задуманная как короткометражная, картина разрослась до 90 минут. Масальский подчеркнул, что благодаря участию голландского оператора-постановщика Энтони Хаускампа, фильм будет выделяться среди современных российских кинолент, посвященных военной тематике. Для подготовки к съемкам Хаускамп изучал советскую классику, включая фильм «Калина красная» Василия Шукшина 1974 года выпуска.

«Я надеюсь, что зрители ощутят эффект присутствия. Как отметили коллеги по съемочной площадке, мой авторский стиль в картине сохранился», — подчеркнул автор фильма.

Местом для съемок картины о подвигах военного разведчика стал Изобильненский округ. В работе над проектом приняли участие 107 человек, среди которых — актеры из разных уголков Ставропольского края. Местные воинские подразделения и жители Ставрополья помогли съемочному процессу, предоставив реквизит и военную технику для создания реалистичной атмосферы.