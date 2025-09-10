Режиссер Масальский анонсировал трейлер фильма «Донесение особой важности»
Режиссер Сергей Масальский объявил о скорой публикации трейлера своей новой ленты «Донесение особой важности», съемки которой проходили на Ставрополье. По словам автора проекта, увидеть трейлер можно будет уже 14 сентября, сообщает «Победа 26».
Изначально задуманная как короткометражная, картина разрослась до 90 минут. Масальский подчеркнул, что благодаря участию голландского оператора-постановщика Энтони Хаускампа, фильм будет выделяться среди современных российских кинолент, посвященных военной тематике. Для подготовки к съемкам Хаускамп изучал советскую классику, включая фильм «Калина красная» Василия Шукшина 1974 года выпуска.
«Я надеюсь, что зрители ощутят эффект присутствия. Как отметили коллеги по съемочной площадке, мой авторский стиль в картине сохранился», — подчеркнул автор фильма.
Местом для съемок картины о подвигах военного разведчика стал Изобильненский округ. В работе над проектом приняли участие 107 человек, среди которых — актеры из разных уголков Ставропольского края. Местные воинские подразделения и жители Ставрополья помогли съемочному процессу, предоставив реквизит и военную технику для создания реалистичной атмосферы.