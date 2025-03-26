Режиссер Андрей Ермаш умер в московском доме, построенном для Брежнева

В возрасте 68 лет ушел из жизни кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш, его тело нашли в элитном доме в столичном Гранатном переулке, сообщает «МК: срочные новости» .

Причина смерти мужчины в данный момент неизвестна.

Кинорежиссер являлся сыном главы Госкино СССР Филиппа Ермаша. Его папа когда-то получил квартиру в этом престижном доме, который возвели специально для Леонида Брежнева, затем в ней жил Ермаш-младший.

Ермаш-младший работал в жанре научно-фантастического кино. Одна из самых известных его работ — блокбастер «Лунная радуга».