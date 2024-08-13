Ретро-вечеринки проведут в Балашихе

Так, в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный гостей ждет ярмарка «Налетай-покупай» и тематическая фотовыставка. Здесь можно сыграть в шахматы, стать участником игровой программы, посмотреть концерт, потанцевать и посмотреть кино под открытым небом, а в самом посещаемом парке Подмосковья «Пехорка» гостей ждут на творческих мастер-классах, фотовыставке, дискотеке и киносеансе. Все мероприятия бесплатные.

Также в парке «Пехорка» есть все как для тихих прогулок и наслаждения вековой хвоей, так и для нескучного активного досуга: оригинальные детские и спортивные площадки, большой скейтпарк, лодочная станция, веревочный парк, удобные скамейки. Провести время можно и со своими питомцами — здесь оборудована большая площадка для собак. Одно из самых популярных мест — трехсотметровая набережная с видом на главную водную артерию города-реку Пехорку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.