Ретро-вечеринка пройдет в Зарайске 17 августа

17 августа с 16:00 в Зарайском центральном парке культуры и отдыха пройдет тематическое мероприятие «Радио «Ретропарк». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для детей будет организована анимационная программа с увлекательными играми, которые знакомы каждому, кто провел свое детство в 80-90-х годах. На площадке для настольных игр встретятся как ветераны карточных баталий, так и новички.

Видеопоказ советских мультфильмов позволит взрослым вспомнить любимые моменты из детства, а детям — познакомиться с классикой отечественной анимации.

Интеллектуальная игра «Назад в СССР» станет настоящим вызовом для любителей старых традиций и истории, а танцевальная площадка ждет танцоров всех возрастов. Ведь музыкальные хиты прошлого века созданы для того, чтобы зажигательно танцевать под них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.