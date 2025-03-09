Реставрацию Ростокинского акведука начали в Москве

В Москве начали реставрировать и обновлять Ростокинский акведук. Это единственный подобный объект в РФ, который сохранился до 2025 года, он считается культурным наследием федерального значения, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ростокинскиий акведук возводили в 1779-1785 годах. Он был одной из главных частей первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода.

В 1902 году объект инфраструктуры модернизировали. Водоснабжение города он обеспечивал вплоть до 1962 года.

Затем в течение нескольких десятков лет Ростокинский акведук был опорой для теплотрассы. В 2007 году объект превратили в мост для пешеходов.

Специалисты должны будут восстановить архитектурный облик Ростокинского акведука. Это позволит сберечь его историческую ценность.

Работникам предстоит очистить облицовку лестниц, фасадов, провести их реставрацию. Навес и кровля, которые получили повреждения, будут заменены.

Еще специалисты проведут работы по реставрации беседок. Также они укрепят кладку.

Поменяют инженерное оборудование, в числе которого и гидроизоляция. Еще обновят колодцы и имитацию водотока. Также планируют сделать конструкции моста крепче.

Закончить работы собираются в третьем квартале 2025 года.