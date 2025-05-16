Бумажная волокита угрожает памятнику: дом Демидова в Петербурге стоит без ремонта

Памятник архитектуры на Большой Морской, 43, известный как дом Демидова, продолжает разрушаться, несмотря на заключенное в 2024 году мировое соглашение между Смольным и Агентством по управлению памятниками, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Согласно договоренностям, в течение полутора лет должны были быть проведены противоаварийные работы, а полная реставрация с сохранением интерьеров планировалась на четыре года. Однако процесс остановился на этапе согласования документации — в ноябре 2024 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) отказал в выдаче разрешения на исследовательские работы из-за многочисленных замечаний к проекту.

Текущее состояние здания вызывает серьезные опасения у специалистов. Фасадные конструкции и внутренние помещения постепенно приходят в упадок, а во дворе обнаружен незаконный навес, под которым складируется строительный мусор. Отсутствие оперативных мер по устранению нарушений и доработке проектной документации ставит под угрозу выполнение согласованного графика реставрационных работ.

Хотя официальные сроки выполнения обязательств еще не истекли, затягивание процесса согласований и отсутствие видимого прогресса вызывают тревогу у экспертов. Особую озабоченность вызывает состояние интерьеров, включая элементы декоративно-прикладного искусства, которые могут быть безвозвратно утрачены при дальнейшем промедлении. КГИОП продолжает настаивать на необходимости устранения всех замечаний к проектной документации, однако конкретные сроки возобновления работ остаются неопределенными.

Сложившаяся ситуация с домом Демидова стала очередным примером бюрократических сложностей, с которыми сталкиваются реставрационные проекты в историческом центре Петербурга. В то время как здание продолжает разрушаться, вопрос о начале реальных работ по его сохранению остается открытым.