Рэпер Offset переносит концерт в Москве на 26 апреля

Концерт американского рэпера Offset в Москве перенесли на одну неделю по инициативе артиста — с 18 на 26 апреля, сообщает Mash .

Такое решение было принято по личной просьбе музыканта. Вечером 15 апреля Offset сказал, что у него появились важные дела, которые нужно срочно решать.

Рэпер подчеркнул, что не сможет вылететь в Россию в указанные сроки. Также он пообещал, что на следующей неделе прибудет в страну и «отыграет выступление на 100%».

Также в планах американского музыканта сходить на экскурсию в Кремль — об этом он попросил организаторов. Кроме того, еще Offset планируется прогуляться по столичным бутикам.