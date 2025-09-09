Рэпер Icegergert попросил у Дурова помощи после удаления альбома в Telegram

Популярный российский репер Icegergert (Георгий Гергерт) пожаловался в своем канале , что его новый альбом «Глаз Бога» удалили из чата в Telegram. После этого музыкант попросил у создателя мессенджера Павла Дурова помощи в восстановлении.

«У меня готов альбом «Глаз Бога», который находился в моем чате в Telegram, полностью вся музыка. Но по каким-то причинам чат просто удален», — объяснил ситуацию Icegergert.

Артист попросил Дурова помочь с восстановлением альбома и файлов из архива, базы Telegram. Отозваться программиста попросил и другой российский репер — Баста (Василий Вакуленко).

После этого Icegergert призвал фанатов отмечать Дурова в комментариях и публикациях. Также он попросил поклонников распространить информацию о произошедшем в других социальных сетях, чтобы основатель Telegram точно ее увидел.