Рэпер Гуф решил зарегистрировать одноименный товарный знак

Рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, планирует выпускать одежду под своим сценическим именем. Заявку на регистрацию соответствующего товарного знака он уже подал в Роспатент, сообщает «Осторожно, Москва» .

25 июля 2025 года Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака «ГУФ». Документы подала компания «Люгэнг», владельцем которой является известный Долматов.

Согласно поданной заявке, под брендом «ГУФ» планируется выпускать различные предметы одежды. Регистрация по 25-му классу международной классификации товаров и услуг позволит компании производить широкий ассортимент: от нижнего белья (трусы, боксеры, бюстгальтеры) до верхней одежды (шубы, халаты), а также спортивную одежду, включая футбольную экипировку (бутсы и шипы к ним), купальники, чулки, юбки, комбинезоны и банданы.

В конце прошлого года в отношении Гуфа изменили меру пресечения по делу о групповом грабеже. С его ноги сняли электронный браслет, но наложили запрет на определенные действия.