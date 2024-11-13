Ребята из студии «Интрига» Талдомского округа приняли участие в конкурсе чтецов

В Красногорске прошли очные конкурсные прослушивания финалистов юбилейного X ежегодного открытого фестиваля-конкурса чтецов «Мастер слова — 2024». Ребята из студии «Интрига» Талдомского округа приняли участие в этом конкурсе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под руководством Ирины Олеговны Азовцевой они продемонстрировали мастерство исполнения, которое не оставило равнодушными ни судей, ни зрителей. Екатерина Елакова, Максим Николаевский, Анастасия Азовцева, Кира Осиновская и Михаил Морозов показали не только свои навыки, но и глубокое понимание литературного наследия.

Тематика фестиваля в 2024 году посвящена значимым юбилейным датам: 225-летию Александра Пушкина, 210-летию Михаила Лермонтова, 155-летию Зины Гиппиус и 135-летию Анны Ахматовой. Фестиваль «Язык неистощим в соединении слов» — это возможность вновь осознать ценность словесного искусства и углубиться в мир поэзии.

Это событие стало ярким этапом в культурной жизни нашего региона, подчеркнув важность поддержки талантливой молодежи и сохранения традиций русской литературы. Участие в таком конкурсе — это не просто состязание, а настоящий путь к самовыражению и развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.