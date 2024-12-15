Развлечения ждут гостей «Путешествия в Рождество» в Петровском путевом дворце

В Петровском путевом дворце в Москве гостей ждут музыка из балета П. И. Чайковского, визуальный ряд, иллюстрации и декорации из «Щелкунчика». В рамках проекта «Путешествие в Рождество» пройдут спектакли, интерактивные программы, интересное путешествие-квест, а также гостей развлекут исторические персонажи и герои сказок, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Будут проводиться мастер-классы «Новогодняя сказка». Там посетители получат возможность смастерить игрушки для елок, театр мышей, саблю, а также барабан Щелкунчика, подарки на Новый год и Рождество. «Путешествие в Рождество» в 2024-2025 году вошел в «Зиму в Москве».

В рамках фестиваля посетители Петровского путевого дворца смогут окунуться в атмосферу яркого мероприятия. Они окажутся в сказке о Щелкунчике, повидаются с императрицей Екатериной II, а также отгадают загадки.

Петровский путевой дворец возвели по инициативе Екатерины II. Проектировал его архитектор Матвей Казаков.

В Петровском путевом дворце останавливались высшие чиновники государства, когда следовали из Санкт-Петербурга в Москву. Комнаты в здании до сих пор выглядят дорого. Объект считается культурным наследием. Зимой он стал одним из наиболее ярких мест столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

С 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года в Петровском путевом дворце гости встретят Екатерину II, Деда Мороза со Снегурочкой, а также Александра II. Еще там будут мышиный король и мастер кукол Дроссельмейер, который создал и подарил детям Щелкунчика. Каждый герой будет прогуливаться по дорожкам, разыгрывать сценки и разговаривать с гостями.

Во время мероприятия будет играть музыка П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик». Также гости увидят классический визуальный ряд из любимого мультфильма, а также иллюстрации к этой новогодней сказке.

В Петровском путевом дворце пройдет особый квест «Загадка волшебного ореха». Он будет состоять из четырех глав, среди которых есть пролог и эпилог.

Гостям предстоит поучаствовать в испытаниях, разгадать загадку манускрипта, собрать мозаику во дворце Екатерины II, разгадать легенды Александра II, одолеть Мышиного короля и проделать ряд других заданий. Благодаря этому орех в шкатулке и серебряная пыль дадут возможность воплотиться чуду в жизнь.

В эпилоге после ряда испытаний гости и участники квеста получат подарки от Щелкунчика. Также они в торжественной обстановке пообщаются со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Еще в эти даты в Петровском путевом дворце будут организованы мастер-классы «Новогодняя сказка». Они посвящены произведению «Щелкунчик», а также новогодним, рождественским сладостям и украшениям.

Расписание мастер-классов

22, 28 декабря, а также 9 января в 12:00 москвичи смогут приготовить сладкий подарок. После этого они украсят предмет в ретро-стиле.

23, 25 и 31 декабря в 12:00 можно будет самостоятельно создать портрет Щелкунчика. Его тоже можно будет повесить на елку.

27, 28 декабря, а также 2 и 4 января в 13:00 гостей будут учить создавать игрушку-оригами «Лошадка-качалка». «Цитрусовые украшения» из апельсинов научат создавать 26 и 28 декабря в 14:00 и 6, 8, 12 января в 18:00.

22 и 26 декабря, 1 и 9 января в 15:00 гостей мероприятия зовут «поколдовать» над головным убором для королевских особ — принцессы и принца.

25, 27 декабря в 18:00 и 1 января в 13:00 создадут настоящий домашний театр из бумаги и картона «Мышиный король». В нем будут хвостатые герои из сказки.

22, 24, 26 декабря и 3 января в 17:00 научат делать Саблю Щелкунчика. Ее он использовал в борьбе с Мышиным королем.

23 декабря и 6 января в 16:00, а также 30 декабря в 19:00 украсят барабан, который использовался на «Марше Щелкунчика».

27 декабря и 4 января в 15:00 дети создадут главный символ Нового года в рамках мастер-класса «Часы 12 бьют». 24 декабря и 11 января в 16:00 научат делать светильник «Сказочный цирк».

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» — один из наиболее популярных праздников «Московских сезонов». Он начинается 14 декабря 2024 года и длится до 12 января 2025 года.