Расписание мероприятий в парках Домодедово со 9 по 15 декабря

В парках Домодедово каждую неделю проходят увлекательные мероприятия для детей и взрослых. В программе со 9 по 15 декабря игры, мастер-классы, интерактивы и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Парк «Елочки» приглашает в пятницу на встречу в волонтерский клуб с 17:00 до 17:30, а с 17:30 до 18:00 — на мастер-класс по аниматорскому искусству. В субботу с 12:00 до 12:30 вас ждут подвижные игры, а с 16:00 до 16:30 — вечерняя развлекательная программа. Воскресенье порадует посетителей парка подвижными играми с 12:00 до 12:00, игрой «В поисках Хранителей» с 12:30 до 13:00, ретро-танцами с 13:00 до 15:00, а также вечерней программой с 16:00 до 16:30.

Лесопарк «Городской лес» приглашает в субботу с 11:00 до 11:30 на детскую игровую программу.

Парк «Константиновский» приглашает в субботу с 12:00 до 12:30 на детскую игровую программу.

Парк «Взлёт» приглашает в субботу с 13:30 до 14:00 на детскую игровую программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.