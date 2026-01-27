Раскрыто, почему «филяй-филяй» стал «Виагрой для русских женщин»

В конце 2025 года в трендах в соцсетях появился мем «филяй-филяй». Он завирусился после короткого видео немецкого подкачанного, татуированного парня Самуэля Домена, записавшего свой танец под электронный хит Vielleicht Vielleicht от MilleniumKid x JBS, сообщает « Вечерняя Москва ».

Песня называется «Может быть, может быть». В ней рассказывается о разбитом сердце и неразделенной любви.

Когда трек завирусился, под него начали массово снимать короткие видео. Наибольшую популярность обрели строки, которые переводятся на русский, как: «Так может быть, так может быть, ты вспомнишь на секунду обо мне. Дай мне лишь время, дай мне лишь время, ведь без тебя мой мир в огне».

Песня завирусилась в русском сегменте зарубежных соцсетей благодаря молодому блогеру и модели Самуэлю Домену. Он снял короткий танцевальный ролик без рубашки с незамысловатым танцем. Харизматичный, татуированный и накачанный молодой человек сразу покорил сердца россиянок старше 30 лет. Они начали писать ему позитивные комментарии.

Затем популярность у русской аудитории завоевали 28-летний Майк и 29-летний Янник. Они подхватили тренд и даже записывали ролики на русском языке. Так они завоевали отечественную аудиторию.

