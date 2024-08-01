Раскрыта дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

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«Подъем»: второй сезон «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря

В интернете опубликовали тизер второго сезона популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Стала известна дата выхода, сообщает Подъем .

Сериал выйдет на американской платформе Netflix. В тизере указано, что второй сезон появится 26 декабря 2024 года.

Следующее продолжение сериала выйдет в 2025 году. Всего будет три сезона.

Ранее сообщалось, что «Игра в кальмара» — один из самых ожидаемых сериалов 2024 года. Второй сезон снимали еще летом 2023 года.