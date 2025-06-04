Раритетный контрацептив XIX века демонстрируют в Нидерландах

Амстердамский музей секса представил уникальный экспонат — презерватив из овечьей кишки возрастом около 200 лет, украшенный ручной росписью эротического содержания, сообщает kp.ru .

Артефакт, созданный предположительно в 1820-1830-х годах, был приобретен на парижском аукционе за 1 000 евро после того, как его изъяли из закрытого борделя для высшего общества.

Раритет изготовлен из натуральных материалов (овечьей кишки) по технологиям начала XIX века и украшен сценой с изображением женщины и трех мужчин в откровенной позе. По заключению экспертов, никогда не использовался по прямому назначению

Кураторы выставки подчеркивают историческую ценность предмета, демонстрирующего развитие контрацепции и отношение к сексуальной культуре в эпоху Реставрации.

«Это редчайший пример декоративных презервативов, которые аристократия использовала скорее как модный аксессуар, чем по прямому назначению», — пояснил представитель музея.

Артефакт стал центральным экспонатом новой выставки, посвященной эволюции средств контрацепции от античности до наших дней. Посетители могут увидеть его в специальной климатической витрине, обеспечивающей сохранность хрупкого материала.