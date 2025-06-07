Ранняя работа Тернера выйдет на торги Sotheby’s

Как установили эксперты аукционного дома Sotheby’s во время реставрации, под слоем поздних наслоений скрывалась подлинная подпись мастера, что развеяло последние сомнения в авторстве.

Работа, созданная в 1792 году, демонстрирует характерный для юного Тернера интерес к драматическим природным явлениям. «Это редчайшая возможность увидеть истоки гения, который позже создаст „Дождь, пар и скорость“, — отмечает куратор отдела британской живописи Sotheby’s.

Картина сохранилась в частной коллекции, где её ошибочно приписывали кисти другого художника. Нынешний владелец приобрёл её в 2022 году как «работу круга Тернера» всего за £30 тыс., не подозревая о настоящей ценности приобретения.

К предстоящим июльским торгам уже проявили интерес Национальные музеи Великобритании, частные коллекционеры из США и Азии, Фонд наследия Тернера.

Арт-критики подчёркивают, что для раннего Тернера это исключительно зрелая работа, где уже просматриваются его фирменные приёмы изображения света и атмосферы. Особую ценность добавляет тот факт, что это одно из немногих сохранившихся произведений, созданных художником до его поступления в Королевскую академию.