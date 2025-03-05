Раменском представлена коллекция стеклянной посуды ХХ века

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В Раменском историко-художественном музее 4 марта открылась выставка «Фантазии штампованного стекла», на которой представлена коллекция стеклянной посуды ХХ века из фондов музея и частных собраний, сообщает пресс-служба администрации округа.

За каждой рюмкой, стопкой или вазочкой стоит целая история создания и развития стекольного производства в России.

На выставке «Фантазии штампованного стекла» посетители смогут узнать, когда и где в нашей стране появились первые заводы по изготовлению стеклянной посуды. Экспозиция раскроет секреты мастерства стеклодувов, которые создавали настоящие произведения искусства из обычного стекла.

Коллекция выставки включает образцы посуды из фондов Раменского историко-художественного музея, а также предметы из частных собраний. Посетители смогут проследить эволюцию форм и декора стеклянных изделий на протяжении ХХ века.

Выставка «Фантазии штампованного стекла» в Раменском музее продлится до 20 июня 2025 года. Вход осуществляется по обычным входным билетам музея.

Возрастное ограничение: 12+.

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