Раменское приняло фестиваль современного танца «Город танцует в парках» 25 мая

Раменский парк во второй раз принял областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках», который проходит с 18 мая по 7 сентября 2024 года в парках Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Финалисты отборочных этапов встретятся на гала-концерте фестиваля, где определится победитель.

Перед началом выступлений участников слова приветствия сказала временно исполняющая полномочия заместителя главы Раменского городского округа Наталья Александровна Асеева. Она пожелала «легкой сцены» участникам, поблагодарила организаторов и поделилась, что «Раменское искренне надеется, что гала-концерт пройдет у нас».

Концерт в Раменском открыла школа-студия Аллы Духовой «Тодес» (филиалы Раменское и Жуковский), а затем началась конкурсная программа.

10 команд-участников представили свои лучшие номера: студия танца «Гравитация», «Kill’сы», команда «Арт-М», студия современного танца «Талисман», народный коллектив эстрадного танца ансамбль «Эльдорадо», коллектив эстрадного танца «Спутник», образцовый коллектив «Хореографический ансамбль „Экспрессия“, хореографический коллектив „Драгоценности“ муниципального учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 1, хореографический коллектив „Конфетти“, студия современного танца Екатерины Крамаровой „United house“.

Финалистами концерта стал танцевальный коллектив «Команда „Арт-М“ под руководством А. В. Кукушкиной (ДК им.Воровского) с номером „В глубине души“. Теперь команде предстоит защищать честь Раменского округа на гала-концерте 7 сентября.

Художественный руководитель проекта «Город танцует в парках», хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин рассказал, почему выбор жюри пал именно на команду «Арт-М»: «Прежде всего, благодаря цельности номера, который они представили. Важны сам номер, его форма, соответствие формы содержанию, видение хореографа и то, как ребята воплощают замысел хореографа. Сочетание всего этого в целом дало нам ощущение, что команда „Арт-М“ заслужила первое место».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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