Раменский театральный фестиваль вошел в число финалистов «Russian Event Awards»

Открытый театральный фестиваль «Театр на куличках», прошедший в п. Удельной Раменского округа, включен в число финалистов Московского областного этапа Международной премии «Russian Event Awards 2024».

Фестиваль «Театр на куличках» проходил в ДК «Победа» Раменского округа 6–7 апреля. Фестиваль стал настоящим праздником, объединившим артистов и зрителей. В эти дни театры Москвы и области представили 17 спектаклей разных жанров и стилей. Их представляли как профессиональные, так и любительские коллективы. По этой причине конкурса среди них не было.

«Это такая театральная тусовка. Мы специально не делали жюри и распределения мест среди участников. Конкурс приводит к разобщению коллективов, а наша задача — объединить всех», — рассказали организаторы фестиваля, режиссеры театральных коллективов ДК «Победа» Константин Мороз и Денис Семигорелов.

Зрители могли прикоснуться к искусству бесплатно, и посмотреть абсолютно любые спектакли.

Подведут итоги финала Московского областного этапа премии «Russian Event Awards 24» — 26 мая в Коломне. Всего в шорт-лист вошло 48 проектов из Московской области и 2 столичных проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.