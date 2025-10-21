Раменский музей стал призером Всероссийского конкурса-фестиваля «Диво России»

В Севастополе прошел финал Xll Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России-2025». 180 участников из 52 субъектов страны презентовали свои конкурсные работы. В течение двух дней конкурсанты защищали свои проекты перед комиссией. 15 октября был объявлен список победителей, передает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Два проекта Раменского музея получили высокие награды. Анимационный фильм «900 дней и ночей», созданный научными сотрудниками Раменского музея, завоевал первое место в номинации «Короткометражные фильмы».

«Мы выражаем огромную благодарность организаторам фестиваля и всем, кто поддерживал нас и переживал за успех нашего проекта», — сказал автор фильма Михаил Чечелев.

Еще один проект музея — VR-экскурсия по Раменской фабрике — был признан экспертами как «Лучший креативный турмаршрут». Это стало возможным благодаря инновационному подходу команды музея и поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа. Таким образом, музей продемонстрировал высокий уровень профессионализма и творческий потенциал, заслужив признание на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.