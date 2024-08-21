Раменские коллективы привезли пять кубков с хорового конкурса

Камерный женский хор «Кантилена» и ансамбль «Талисман» вместе с художественным руководителем, дирижером Екатериной Белкиной и концертмейстером Артемом Сидоровым вернулись с Международного конкурса хорового искусства «Поющий мир». Он прошел в Санкт-Петербурге 1–6 августа, сообщила пресс-служба администрации округа.

По его итогам вокальный ансамбль «Талисман» стал Лауреатом I степени в категории ансамбли и получил специальный приз жюри за лучшее исполнение произведения зарубежного композитора. Народный коллектив академический камерный женский хор «Кантилена» взял диплом лауреата II степени в категории однородные хоры. Кроме того, Артем Сидоров признан лучшим концертмейстером, и Екатерина Белкина –лучшей солисткой конкурса.

«Конкурсное движение — это интересная история. В его положении прописано, какого жанра произведения хочет услышать жюри. Поэтому мы были в строгих рамках. К примеру, в обязательной программе должны быть духовные произведения и произведения современного композитора. У нас было произведение Александра Кастальского „Во царствие твоем“, „Северное сияние“ современного норвежского композитора Олла Йейло и триптих на русские народные песни, чтобы немножечко развернуть душу», — поделилась Екатерина Белкина.

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«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.