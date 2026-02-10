Раменчанка стала суперфиналисткой российского конкурса красоты

Конкурс проходил 1–7 февраля в Петрозаводске. На нем собрались участницы из разных регионов России. Каждая девушка привезла флаг своего родного города. «Мы очень быстро превратились в настоящую команду, в сестер. Поддерживали друг друга перед выходами, вместе восхищались красотами на экскурсиях, делали тысячи совместных фото в Доме ремесел. Я обрела здесь знакомых из разных уголков России, и это бесценно. Мы уже сплотились, и я уверена, что наша дружба не закончится с фестивалем», — поделилась Анастасия.

Участниц оценивали простые люди и жюри. «Русская душа» — вот что стало ключевым критерием выбора победительниц. Раменчанка рассказала: «Конкурс для меня оказался не просто серией испытаний, а настоящей школой жизни и красоты в самом широком смысле. Каждый день был наполнен до предела: от поэтических вечеров и защиты проектов до экскурсий по святым для Карелии местам. Это был марафон, который проверял не только внешние данные, но в первую очередь внутренний стержень, артистизм, умение держаться на публике и быстро адаптироваться».

Помимо конкурсных испытаний, девушки познакомились с красотой зимней Карелии. Так, за неделю Анастасия успела покататься на «такси» по льду Онежского озера, побывать в гостях у Карельского Деда Мороза Талвиукко, посетить гору Сампо, курорт «Марциальные воды» и заповедник с водопадом Кивач, познакомиться с народным творчеством и поучаствовать в благотворительном вечере поэзии. «Карелия в феврале — это отдельная вселенная! — призналась девушка. — Отдых был очень активным, но именно таким, каким и должен быть отдых в этом суровом и прекрасном краю — насыщенным, заряжающим, иногда экстремальным. Это не „ленивый“ отдых, а приключение для души».

Анастасия рассказала, что помимо титула, конкурс подарил огромную уверенность в себе и своих силах: «Когда ты читаешь свое школьное стихотворение и получаешь аплодисменты зала, когда защищаешь проект о своей маленькой деревне Михеево перед экспертами — понимаешь, что твоя история, твои корни ценны и интересны. Это дает огромную силу».

