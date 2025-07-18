Ракеты и порталы: в Шереметьевском дворце заработала интерактивная экспозиция

сегодня в 19:06

Интерактивная выставка «Дом занимательной науки» начала работу в Полярном корпусе Шереметьевского дворца в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект организован московским музеем «Экспериментаниум» и Музеем театрального и музыкального искусства к 90-летию Дома чудес. Его изначальная миссия — пропаганда науки в игровой форме, большинство экспонатов уже в советское время были интерактивными.

«Мы немного актуализировали раздел географии. И вместо картинок разместили на стенах современные экраны», — рассказала заместитель директора Музея театрального и музыкального искусства Александра Штаркман.

Посетители увидят на выставке вращающийся портал, модель космической ракеты и смогут посетить комнату оптических иллюзий.

По словам директора Музея театрального искусства Натальи Метелицы, программа экспозиции больше всего посвящена будущему.