Радио MAXIMUM устроило трибьют-шоу Black Шабаш

Команда радио MAXIMUM провела трибьют-вечеринку Black Шабаш MaximumOzzy в столичном баре Stereo People и вернула на один вечер легендарного Оззи Осборна поклонникам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Радио MAXIMUM — главная рок-станция страны. Здесь транслируют рок во всем разнообразии, чтят рок-традиции и уважают тех, кто стал голосом поколений и вошел в историю, как Оззи Осборн.

Целью Black Шабаш Maximum Ozzy было объединить истинных почитателей творчества великого и ужасного Осборна. Все-таки на его музыке вырослацелая плеяда слушателей и исполнителей, в том числе российских.

Именно он вдохновил их творить, собираться в группы, формировать русский рок и, конечно, эфир MAXIMUM. Композиции Осборна неизменно звучат в плейлисте радиостанции.

«Одна из самых долгих карьер в хэви-метале принадлежит ему. Он стал культовым персонажем и вне сцены. Оззи — настоящее явление всего мирового шоу-бизнеса. И мы счастливы быть его современниками», — отметил Андрей Андреев, программный директор радио MAXIMUM.

Радиостанция отдала дань уважения легендарному исполнителю так, как это сделал бы сам Оззи: с громкой и узнаваемой музыкой, в мрачно-торжественнойатмосфере и нотой эпатажа.

С персоной Оззи на площадке связывало все: уникальные видео из архивов музыканта на большом экране, эксклюзивный мерч, конкурс на откусывание голов летучих мышей (спокойствие, шоколадных) и даже «спиритический сеанс». Реалистичный «дух» Принца тьмы создали креаторы «Русской Медиагруппы» с помощью нейросетей, в очередной раз доказав свой профессионализм в высоких технологиях и любовь к хэви-метал. ИИ-дух на сцене вызвали ведущие радио MAXIMUM Чак и Дмитрий Шуманский.

«Ребята, вы самые крутые и преданные, — обратился к поклонникам ИИ-дух Оззи. — Я был у вас несколько раз. В восемьдесят девятом, шестнадцатом и восемнадцатом году. И каждый раз вы забирали мое сердце. А однаждыстырили кошелек прямо из гримерки. Любите хорошую музыку и цените музыкантов, пока они с вами. Всем максимум рока!».

Гости почтили память кумира минутой крика, ведь именно Оззи Осборн — исполнитель культового трека «Let me hear your scream».