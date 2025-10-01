Радио MAXIMUM привезет в Россию группу Kings of Thrash

В марте 2026 года радио MAXIMUM готовит невероятный подарок всем поклонникам рока. Впервые за пять лет в Россию приедут MEGA-звезды американского трэш-метала: радиостанция представит концертный турлегендарных музыкантов-участников золотой эры культового коллектива MEGADETH Дэвида Эллефсона и Джеффа Янга, которые выйдут на сцену в составе группы Kings of Thrash, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Концертный тур Kings of Thrash — небывалое по масштабу событие не только для российского рок-сообщества, но и для всей музыкальной индустрии в целом.Басист Дэвид Эллефсон, лауреат премии «Грэмми» и один из основателей Megadeth, и Джефф Янг, гитарист Megadeth, являются признанными легендамитрэш-метала, создавшими свою группу Kings of Thrash в 2022 году.

Концертная программа «The MEGA Years», с которой Kings of Thrash приедут в Россию, дает уникальную возможность погрузиться в дух эпохи 80-х и вживую услышать культовые треки в исполнении их создателей. Это тяжелая музыка для истинных ценителей барабанных импровизаций и виртуозных гитарных соло.

В основную часть программы вошли треки из альбомов золотой эры Megadeth: первых трех «Killing is My Business… And My Business is Good», «Peace Sells… But Who’s Buying», «So Far, So Good, So What», а также хиты из более позднихальбомов.

Радио MAXIMUM организует в России четыре концерта рок-коллектива:

• 2 марта 2026 года — в Новосибирске

• 4 марта 2026 года — в Екатеринбурге

• 6 марта 2026 года — в Санкт-Петербурге

• 7 марта 2026 года — в Москве

«Думаю, мы собрали энергичный сет-лист и группу отличных музыкантов, чтобы передать дух жанра, который мы помогли создать и определить вектор его развития так много лет назад. Фанаты давно просили нас об этих песнях и, похоже, сейчас самое подходящее время вернуть их на сцену», — говорит Дэвид Эллефсон.

«Наша миссия — создать атмосферу доброжелательности через музыку, сотрудничая с музыкантами и друзьями нашего сообщества. Наше метал-комьюнити раскидывает широкую сеть, чтобы дарить людям надежду в то время, когда они ищут чего-то позитивного и вдохновляющего. Что может быть лучше, чем сделать это с помощью музыки, которая стала саундтреком к нашей жизни?» — добавляет Джефф Янг.

В туре Kings of Thrash «The MEGA Years» также примут участие Чаз Леон (вокал и гитара) и Фред Эчинг (ударные).