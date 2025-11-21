Радио JAZZ объявило победителей премии «Все Цвета Джаза»

Премию получили самые достойные представители джазовой индустрии в восьми номинациях. На первом этапе лучшие музыкальные композиции финалистов отбирали слушатели Радио JAZZ через открытое голосование, а победителей уже назвало экспертное жюри.

В жюри вошли народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив», совладелец баров The Hat Билли Новик.

Мероприятие объединило выдающихся артистов, в чьем творчестве джаз занимает особое место, и тонких ценителей, проявляющих глубокий интерес к его богатой истории и звучанию. Среди гостей присутствовали актриса театра и кино, общественный деятель Ирина Безрукова, российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская, певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, певец Роман Архипов, певица и телеведущая Анжелика Агурбаш, певица и телеведущая Катя Гордон, певица и продюсер Бьянка, певец и радиоведущий Иракли, группа «Фабрика». Особым гостем, исполнившим свои композиции, стал народный артист России, певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер Дмитрий Маликов.

«Впечатления от премии — очень здорово. Я не джазовый музыкант, но джаз есть в любом направлении: в классической музыке, в неоклассике, которой я занимаюсь, в поп-музыке. Если есть такое внимание к этому жанру, то я только рад. У меня тоже есть элементы джазовые в моей программе, я очень рад послушать хороший джаз. Это и Игорь Бутман, и Сережа Мазаев. Он играет на кларнете и пришел, как и я, из эстрады в классическую музыку. Мы кочуем оттуда, зато нам не скучно. Я всю жизнь кочую, учился в консерватории, а работал на стадионе. Это моя судьба такая, а не какой-то кризис среднего возраста», — подчеркнул Дмитрий Маликов.

Ежегодно премия раскрывает молодых исполнителей, уверенно заявляющих о себе на большой сцене, внося тем самым вклад в развитие музыкальной индустрии России. Джазовый пианист и композитор Даниэль Адиянц получил награду, как восходящая звезда, а скоро его дебютный альбом выйдет на виниле.

«Я очень рад, что в этом году мое творчество высоко оценили, я буду стараться соответствовать этой награде и продолжать развиваться в тех направлениях, куда меня ведет жизнь. Я бы хотел, чтобы мою музыку слушали обычные люди, чтобы в России существовал сегмент приятной современной музыки — не только композиции, которым больше 50–70 лет, а было что-то новое, современное. Это делается и для себя, и общества, а высокая оценка — для меня большая награда», — рассказал музыкант.

Заслуженный артист, певец и композитор Сергей Мазаев с коллективом QUEENtet исполнил для гостей свои хиты и рассказал, как джазовому музыканту добиться успеха.

«Если музыкант хочет играть в оркестре, быть зависимым от коллектива, то это одно. А если человек является не просто музыкантом, а художником, и он хочет творить, то ему не надо ни на кого ориентироваться. Можно смотреть на своих кумиров, но делать свою музыку и зарабатывать свою аудиторию. Она придет постепенно: по два, по пять человек с каждым годом, потом небольшие клубы, а в итоге человек будет собирать стадионы», –отметил он.

Выбор победителей премии «Все Цвета Джаза» 2025 года стал для жюри чрезвычайно сложной задачей, поскольку все его участники осознавали высокую ответственность этого решения для музыкантов, преданных джазу. Член жюри Сергей Жилин рассказал, как проходил отбор номинантов.

«Премия набирает обороты, становится все более ценной для музыкантов. И это очень важно, потому что очень легко обесценить любое дело, а тем более такое, как премия Радио JAZZ. Если начать ее вдруг раздавать направо и налево, то музыканты, которые по-настоящему влюблены в джаз, перестанут на все это реагировать. Здесь как раз другая история — очень правильно соблюдается граница: с одной стороны, есть некая, достаточно важная популярность, а с другой стороны — есть уважение к музыкантам, которые занимаются исключительно этим направлением», –отметил музыкант и дирижер.

Лучшим в номинации «Фестиваль года» стал фестиваль «Дни джаза в Архангельске».

Самым достойным «Мероприятием года» был назван праздничный концерт в честь 90-летия известного джазмена Алексей Козлова, на котором выступил коллектив «Арсенал» и джазовая саксофонистка, пианистка и вокалистка, композитор и аранжировщик Анна Королева.

В номинации «Площадка года» победил Интегративный джазовый центр из Москвы.

В специальной номинации «Социальный проект» победителем стал Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр за инициативу и участие в государственной образовательной программе «Джаз в московские школы».

Альбом «Образы. Мусоргский и Бородин» Игоря Бутмана и Московского Джазового Оркестра признан лучшим в номинации «Релиз года»;

Мариам Мерабова была объявлена победителем в номинации «Музыкант года».

«Восходящей звездой» был признан молодой джазовый пианист, композитор Даниэль Адиянц.

Награду в номинации «За вклад в развитие джазовой культуры в России» досталась народному артисту России, легендарному джазовому гитаристу Алексею Кузнецов у.

Со сцены прозвучали любимые мелодии в исполнении заслуженного артиста России, певца и композитора Сергея Мазаева с коллективом QUEENtet, Сергея Жилина и «Фонограф-Джаз-Бэнда», Петра Востокова и Большого Джазового Оркестра, Шоу-Театра CINEMA. Особую, доверительную атмосферу на протяжении всего вечера создавали ведущие — невероятно талантливые Мариам Мерабова и Дмитрий Носков.

Премия «Все Цвета Джаза» стала значимым событием, вдохновляющимразвитие джазовой культуры в России.